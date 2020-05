Lani rekorden promet z nepremičninami Primorske novice Promet z nepremičninami v Sloveniji je lani ob več prodajah velikih trgovskih centrov dosegel rekordno vrednost. Cene stanovanjskih nepremičnin so še naprej rasle, vendar manj kot predlani, in so presegle vrh iz leta 2008, v poročilu ugotavlja Geodetska uprava RS (Gurs).

Sorodno

Oglasi