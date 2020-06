Vozniki pozor: Pričetek preventivne akcije “Hitrost” Lokalec.si Agencija za varnost prometa in policija danes začenjata nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo potekala do 14. junija. Agencija bo v tem času predvsem informirala in ozaveščala, policisti pa bodo po državi poostreno spremljali hitrosti v cestnem prometu. Policisti bodo obenem pozorni na ostale kršitve v cestnem prometu, s katerimi bi vozniki lahko ogrožali lastno […]

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni Hit Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Luka Dončić

Zlatko Zahovič

Zdravko Počivalšek