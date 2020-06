Policisti prežijo na prehitre in neodgovorne voznike 24ur.com Agencija za varnost prometa in policija bosta do 14. junija izvajali nacionalno preventivno akcijo Hitrost. Agencija bo v tem času predvsem informirala in ozaveščala, policisti pa bodo po državi poostreno spremljali hitrosti v cestnem prometu. Neprilagojena hitrost še vedno ostaja med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami.

