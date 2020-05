Festival Godibodi bo z Ljubljanskega gradu odzvanjal prek radia in televizije RTV Slovenija 13. Godibodi, festival sodobne avtorske glasbe s poudarkom na izpovedni moči in z etno pridihom, bo letos potekal nekoliko drugače. Nocojšnja in jutrišnja koncerta bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu na Radiu Slovenija in na spletu.

Sorodno

Oglasi