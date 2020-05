Večina opozicijskih strank zavrača podpis sporazuma o sodelovanju, ki ga je ponudila koalicija. Podpis napovedujejo v SNS, v SAB so na to pripravljeni pogojno oz. vlado pozivajo k podpori njihovim predlogom. Medtem pa v LMŠ, SD in Levici ponudbo zavračajo, kritizirajo dejanja premierja Janeza Janše in izpostavljajo potrebno spoštovanje.