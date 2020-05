Crvena zvezda brez navijačev na tribunah do 31. naslova prvaka Ekipa Nogometaši Crvene zvezde so osvojili tretji zaporedni, skupno 31. naslov prvaka Srbije, saj so nocoj na tekmi 27. kroga super lige premagali Rad na Banjici v Beogradu s petardo, 5:0 (3:0). Tekma je zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa potekala brez navijačev na tribunah.



