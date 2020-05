Bo način proslavljanja Salzburžanov po osvojitvi pokala odslej pravilo? 24ur.com Nogometaši iz Salzburga so letošnji zmagovalci avstrijskega pokalnega tekmovanja. Na tekmi na celovškem stadionu Wörthersee so zanesljivo premagali drugoligaško ekipo Austrio Listenau s 5:0 (2:0) ter osvojili sedmi naslov v tem tekmovanju. Prav vse lovorike so osvojili od sezone 2011/12. Na tekmi, ki je minila brez gledalcev in je bila prva po epidemiji novega koronavirusa, so gole dosegli Domini...

