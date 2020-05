Pogrešan 13-letni Aleksander iz Logatca. Ste ga videli? 24ur.com S PU Ljubljana so sporočili, da svojci pogrešajo 13-letnega Aleksandra Grčmana Koširja iz Logatca. Visok je približno 150 centimetrov, suhe postave, ima kratke rjave lase in rjave oči. Oblečen je v športna oblačila temnejše barve in zeleno majico s kratkimi rokavi, obute ima temne športne copate. Pri sebi bi lahko imel tudi nahrbtnik z grbom nogometnega kluba Real Madrid. Vse, ki bi karkoli vedel...

