V Logatcu iskalna akcija za pogrešanim 13-letnikom Reporter Pogrešanega 13-letnega Aleksandra Grčmana Koširja iz Logatca je bil najden in izročen staršem. Z njim je vse v redu, so sporočili s policije. Deček je izginil včeraj dopoldne na območju Logatca, a do večera je bil najden.

