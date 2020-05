Konec epidemije: jutri preneha veljati še en ukrep SiOL.net Po odločitvi vlade bodo od ponedeljka dalje dovoljene javne prireditve do 200 oseb. Kot je na Facebooku zapisalo ministrstvo za kulturo, bo to pomenilo veliko olajšanje za gledališča in kinematografe. Predsednik Kolegija slovenskih gledališč Uroš Korenčan sicer meni, da ta ukrep za povprečne dvorane ne pomeni veliko, če bo še naprej potrebna varnostna razdalja.

