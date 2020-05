V šole postopoma vsi osnovnošolci, zaživijo lahko hoteli in kopališča Primorske novice Z začetkom junija se bo sprostilo več ukrepov, ki so veljali za zajezitev epidemije covida-19. Lahko se bodo odprli večji nastanitveni obrati, wellness in fitnes centri ter bazeni. Dovoljene bodo javne prireditve do 200 oseb. Prav tako pa se bodo prihodnji teden v šole postopoma vrnili vsi osnovnošolci.

