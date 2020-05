V Nemčiji po več zasebnih zabavah v karanteni 160 ljudi Dnevnik V nemškem Göttingenu so odredili karanteno za 160 ljudi, potem ko so zaradi zaradi več zabav, ki sicer zaradi pandemije covida-19 niso dovoljene, v mestu zabeležili nov izbruh koronavirusa. Kot so danes sporočile oblasti, so po udeležbi na zabavah...

Sorodno

























































































































































Oglasi Omenjeni Angela Merkel

koronavirus

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Ivo Boscarol

Josip Iličić

Primož Roglič