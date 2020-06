Na Koroškem in v Prekmurju so se letalci organizirali sami Svet 24 S preleti letal se bodo danes zahvalili vsem sodelujočim v boju proti koronavirusu. Ker prelet slovenskih in ameriških vojaških lovcev ni predviden nad območjem Koroške in Prekmurja, so se letalci v regijah organizirali sami.



