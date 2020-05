S pisnim izpitom iz angleščine se je začela letošnja matura 24ur.com Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se je s pisnim izpitom iz angleščine začel izpitni rok spomladanske splošne in poklicne mature. Maturo bo letos prvič opravljalo 15.567 dijakov. Na splošno se je prijavilo 6078, na poklicno pa 9489 kandidatov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.

