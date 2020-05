Podgane v obdobju koronavirusa bolj agresivne pri iskanju hrane Dnevnik Ker so podgane v ZDA v obdobju pandemije koronavirusa v smeteh našle manj hrane kot običajno, so se neobičajno in bolj agresivno podale v iskanje užitnih ostankov. Novico je ameriški javnosti posredoval urad za zdravje, ki opozarja na spremenjeno...

Sorodno







































































Oglasi Omenjeni koronavirus

New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek