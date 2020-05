Brez karantene ob vrnitvi iz tretje države, če imate stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji 24ur.com Vsem, ki se vračajo iz t.i. tretjih držav (kamor spada tudi Bosna in Hercegovina) in imajo v Sloveniji urejeno stalno ali začasno prebivališče, po novem ne bo potrebno v 14-dnevno karanteno. Gre za najnovejšo vladno spremembo, ki je pravila glede obvezne karantene ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav v zadnjih dneh večkrat, in predvsem nenadoma, spremenila.

