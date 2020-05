Leta 1987 sta ob 7. marcu, dnevu inženirstva, in 8. marcu, dnevu žena, tedanji OK ZSMS in Dom JLA skupaj pripravila proslavo in plesno revijo plesnih skupin novomeške občine. Predstavile so se skupine iz Osnovne šole Milka Šobar - Nataša, kmetijskega izobraževalnega centra, Agava iz ekonomske srednje šole, Sibella iz Doma za učence Majde Šilc, Te amo iz SŠTZU, plesna skupina iz Osnovne šole Vavta ...