Šok za zvezdnika angleškega prvenstva, ki je ostal brez marsičesa Sportal Alžirec Riyad Mahrez je naslednji nogometni zvezdnik v Angliji, ki so ga okradli tatovi. Nepridipravi so vdrli v njegovo stanovanje in si prilastili dragocene stvari v vrednosti več kot pol milijona evrov, poročajo angleški mediji.

