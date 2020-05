Zupinova in Grkman zaznamovala prvi pokoronski atletski miting v Sloveniji Sportal Slovenska rekorderka Agata Zupin na 400 m ovire (1:00,85) in Jure Grkman na 200 m (21,44), slednji z močnim vetrom v prsi (-2,0 m/s), sta po pričakovanju zanesljivo zmagala na atletskem mitingu v Radovljici, prvem po epidemiji novega koronavirusa in enem prvih med ponovno oživljenimi športnimi tekmovanji nasploh v Sloveniji.

Sorodno Oglasi