Spet so tekli, metali, skakali ... Ekipa Slovenska rekorderka Agata Zupin na 400 m ovire (1:00,85) in Jure Grkman na 200 m (21,44), slednji z močnim vetrom v prsi (-2,0 m/s), sta po pričakovanju zanesljivo zmagala na atletskem mitingu v Radovljici, prvem po epidemiji novega koronavirusa in enem prvih med ponovno oživljenimi športnimi tekmovanji nasploh v Sloveniji.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno

Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ivo Boscarol

Luka Dončić

Kevin Kampl

Primož Roglič