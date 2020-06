#video #foto Proti protestnikom pred Belo hišo tudi solzivec, vrstijo se napadi na novinarje Dnevnik V ameriški prestolnici Washington in številnih drugih ameriških mestih so v nedeljo zaradi protestov razglasili policijsko uro. Zvečer so policisti proti sicer mirnim protestnikom pred Belo hišo uporabili tudi solzivec.

Sorodno



















































Oglasi