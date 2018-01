Papež v Limi maševal pred milijonom ljudi, nekateri so ga na soncu čakali več kot 24 ur Dnevnik Papež Frančišek je zadnji dan obiska v Peruju in svoje latinskoameriške turneje maševal pred milijonom ljudi v Limi. Katoliki morajo premagati »globalizacijo brezbrižnosti« in pomagati marginaliziranim ljudem, »ki živijo na obrobju naših cest in...

