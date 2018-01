Mehanik zaradi »poskusne vožnje« od Nemčije do Poljske na sodišču Dnevnik Nemški sodnik je odredil plačilo 1000 evrov kazni nemškemu mehaniku iz Hannovra, ki je z vozilom stranke prevozil kar 3000 kilometrov - do Poljske in nazaj. Mehanik se je na sodišču branil, da s popravljenimi vozili vedno opravi poskusno vožnjo,...

