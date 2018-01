Nafta se je podražila Dnevnik Cene nafte so se danes zjutraj zvišale. Podprla jih je odločenost največjih proizvajalk nafte Rusije in Savdske Arabije, da se bosta v okviru dogovora članic Opeca in nekaterih drugih proizvajalk omejitve proizvodnje držali vsaj do konca leta, so...

