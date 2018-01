Temperature so res prijetne, a precej previsoke za januar. Bo v kratkem še kaj snega? 24ur.com Trenutne januarske temperature so precej nad povprečjem. Milih zim se bomo morali navaditi, a problem nastane, ker se začnejo prehitro razvijati, nato pa sledi prodor hladnega zraka in pozeba, opozarja klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. V zraku je že cvetni prah leske in jelše.

