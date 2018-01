Vremenska napoved Radio KAOS Popoldne bo pretežno oblačno, na vzhodu in ob morju tudi deloma jasno. Ponekod v goratih predelih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 °C. Jutri bo pretežno oblačno, na vzhodu in severu občasno tudi delno jasno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno […]

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Goran Dragić

Borut Pahor

Jakov Fak

koroška deklica