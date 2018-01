Vremenska napoved Radio KAOS Ponoči se bo postopno pooblačilo tudi na severu in vzhodu države. Ponekod v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zmeren jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 0 °C. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne ponekod na Primorskem tudi megleno. Ponekod v […]

Sorodno































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Luka Dončić

Zoran Dragić

Milojka Kolar Celarc

Mateja Vraničar