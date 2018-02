Nenavaden gol Roberta Berića, ki je ukradel zmago velikemu Marseillu #video Sportal Kot prvi od slovenskih reprezentantov in nogometašev na delu v tujini je v petek nase opozoril Robert Berić, ki je v Franciji zadel za točko Saint Etienna proti Marseillu. Krčanu je to uspelo na nenavaden način. Kevin Kampl je v Nemčiji RB Leipzigu pomagal do nove zmage. Na nogometni oder se vrača tudi Matjaž Kek, ki bo končal zimski premor in z Rijeko nadaljeval nastopanje v hrvaški prvI ligi.

Sorodno Oglasi