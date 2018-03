Neverjeten zadetek mojstra Anžeta Kopitarja #video Sportal Hokejisti Los Angeles Kings so se hitro pobrali po bolečem porazu, ko jih je kar s 7:2 nadigral St. Louis. Tokrat so na domačem ledu s 3:0 odpravili Vancouver in si še izboljšali možnosti za nastop v končnici lige NHL. Ruski zvezdnik Aleksej Ovečkin (Washington) se je vpisal v zgodovino na srečanju z Winnipegom.

Sorodno













Oglasi