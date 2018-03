Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL v domači dvorani Staples Center s 3:0 premagali Vancouver Canucks. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar se je znova vpisal med strelce. Hrušičan je zadel za vodstvo z 2:0 v drugi tretjini in dosegel svoj 28. gol v sezoni. Preostala dva zadetka za kralje sta k zmagi prispevala Tyler Toffoli in Tanner Pearson.



