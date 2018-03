Vremenska napoved Radio KAOS Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na severozahodu okoli 5 °C. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj ponekod tudi megleno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Najnižje […]

Sorodno





























































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Tim Gajser

Lilijana Kozlovič

Branimir Štrukelj

Anže Kopitar