Vremenska napoved Radio KAOS Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V prvem delu noči se bodo še pojavljale krajevne padavine. Po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7 °C. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 […]

Sorodno





































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Branimir Štrukelj

Miro Cerar

Andrej Čuš

Srečko Katanec

Robert Kristan