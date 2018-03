Vremenska napoved Radio KAOS Zvečer se bodo padavine na zahodu krepile in ponoči zajele vso državo. Do jutra bodo že oslabele. Meja sneženja bo med 900 in 1300 m nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v Gornjesavski dolini okoli 0, ob morju 10°C. Jutri dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, čez dan bodo predvsem v zahodni […]

