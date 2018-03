Bo to zadnji zimski konec tedna pred pomladjo? Delo Ljubljana – Padavine, ki so zajele državo in se bodo nadaljevale tudi v soboto, bodo prinesle naraščanja nekaterih rek, zlasti Krke in Ljubljanice. Ohladilo se bo V soboto zjutraj bo v južni Sloveniji začelo deževati, še dopoldne pa bodo padavine zajele vso Slovenijo. Ker se bo ohladilo, se bo meja sneženja čez dan marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Zapihal bo okrepljen sever

Sorodno



















































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Janez Janša

Damijan Florjančič

Luka Dončić