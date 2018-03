Ljubljana – Do 23. ure se bo gladina morja ob slovenski obali dvignila, pri tem pa lahko morje najnižje odseke obale poplavi v višini deset centimetrov, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Za precejšnji del Slovenije pa bo po napovedih Arsa noč iz nedelje na ponedeljek prinesla snežno odejo. Sicer pa sta se v nedeljo čez dan na območju vsakoletnih poplav razlivali reki Krka in Ljubljan