Vremenska napoved Radio KAOS Ponoči in zjutraj bo pretežno oblačno, rahle padavine bodo povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7, na Goriškem in ob morju okoli ali malo nad 0 °C. V torek bo zmerno do pretežno oblačno in povečini brez padavin. Burja na Primorskem se bo zvečer […]

