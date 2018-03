Vreme: Še bo oblačno in hladno Dnevnik Ponoči in zjutraj bodo rahle padavine povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7, na Goriškem in ob morju okoli ali malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh...

