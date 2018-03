Meteorologi so si premislili: jutri povečini dež, v nedeljo ohladitev Dnevnik Tudi meteorologi se kdaj zmotijo in tokrat je večino njihova napaka razveselila. Tu in tam bo sicer konec tedna naletaval sneg, ne bo pa obilnih padavin, kakršne so napovedovali še pred dnevi.

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić