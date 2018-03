Britanska premierka Theresa May je danes ob prihodu na vrh EU opozorila, da Rusija ogroža celotno EU. "Ruska grožnja ne spoštuje meja," je poudarila. Napad z živčnim strupom v Salisburyju je po njenih besedah del vzorca ruske agresije proti Evropi in njenim sosedam, od Zahodnega Balkana do Bližnjega vzhoda.