Kitajska je po odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa za uvedbo dodatnih uvoznih carin zagrozila ZDA s povračilnimi ukrepi v obliki carin za uvoz, vreden okrog tri milijarde dolarjev. Carine bi lahko dosegle do 25 odstotkov, med drugim pa bi jih uvedli za sveže sadje, svinjino in vino. Poudarili so, da se ne bojijo trgovinske vojne.