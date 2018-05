Kitajska in Nemčija pozvali Trumpa in Kima k nadaljevanju pogovorov Delo Obe državi sta izrazili upanje, da se bo le začela jedrska razorožitev Korejskega polotoka. Peking – Kitajska in Nemčija sta danes zaradi negotovosti skorajšnjega vrha med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom oba voditelja pozvali, naj nadaljujeta pogovore. Kitajski premier Li Keqiang je po srečanju z nemško kanclerko Angelo Merkel v Pekingu dejal, da je m ...

