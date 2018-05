Uničeni so bili trije predori za dostop v oporišče, od katerih sta bila dva menda še vedno uporabna. Z »velikansko eksplozijo« je bilo v četrtek uničeno jedrsko oporišče Pungje Ri, trdi Severna Koreja, tuji novinarji, ki so bili povabljeni, da se udeležijo tega posebnega spektakla, pa potrjujejo, da so občutili močan sunek prahu in vročine, ki je širil vse do posebej zgrajenih tribun.



Pravzaprav j ...