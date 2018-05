Ljubitelj kaosa Delo Ni pravično in še manj realno pričakovati od Merklove, da bi v odnosih s Kitajsko zagovarjala predvsem evropske in nato nemške interese. Če bi obstajal kraj, kjer bi se lahko srečevali živi in mrtvi, bi kitajski vodja Mao Zedong in ameriški predsednik Donald Trump postala najboljša prijatelja. Povezala bi ju Maova ugotovitev: »Vse pod nebesnim obokom je v popolnem kaosu, stanje je odlično!«



