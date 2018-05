Nezakoniti prestopi meje: prijeli 32 prebežnikov 24ur.com Novomeški policisti so med varovanjem meje na območju policijskih postaj Črnomelj in Metlika izsledili in prijeli 17 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

