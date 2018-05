V Beli krajini pri prehodu meje prijeli 34 tujcev Dnevnik Policisti so na območju krajev Vukovci, Preloka, Tribuče, Nova Lipa in Metlika, prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Gre za državljane Sirije, Pakistana, Maroka, Alžirije, Tunizije, Irana, Libije in Iraka, ki so zaprosili za...

