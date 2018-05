Policisti so v zadnjih urah med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju policijskih postaj Črnomelj in Brežice izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, poroča PU Novo mesto. Na območju Sinjega vrha so prijeli dva državljana Alžirije na območju Miličev tri državljane Sirije, na območju Preloke štiri državljane Sirije in državljana Maroka in na območju k ...