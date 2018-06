Nov dan, novi ilegalci prek Kolpe v Slovenijo Nova24TV Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Preloka in Učakovci izsledili in prijeli 19 migrantov, ki so nezakonito prestopili državno mejo, poroča PU Novo mesto. Državljani Pakistana, Afganistana, Indije in Libije so zaprosili za mednarodno zaščito, policijski postopki z njimi pa še niso zaključeni. Danes nekaj pred 7. uro je na […]

