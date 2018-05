Nadal in Halepova sta se sprehodila do tretjega kroga Ekipa Prva nosilca odprtega teniškega prvenstva Francije Španec Rafael Nadal in Romunka Simona Halep sta v drugem krogu turnirja gladko prišla do napredovanja. Nadal je Argentincu Guidu Pelli v treh nizih dovolil osvojiti le štiri igre, prav toliko jih je proti Romunki v dveh nizih osvojila Američanka Taylor Tawnsend.



Več na Ekipa24.si

Sorodno





Oglasi