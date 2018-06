Srebotnikova in Jakupovićeva napredovali v tretji krog Ekipa Slovenski teniški igralki Katarina Srebotnik in Dalila Jakupović sta se prebili v tretji krog letošnjega drugega turnirja za grand slam v Parizu. V današnjem drugem krogu odprtega prvenstva Francije z nagradnim skladom 39,197 milijona evrov sta Srebotnikova in Jakupovićeva napredovali v konkurenci ženskih parov.



