Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu sta svojo nalogo v drugem krogu brezhibno opravila prva nosilca Španec Rafael Nadal in Romunka Simona Halep, uspešne pa so bile tudi slovenske predstavnice v igrah dvojic, ki so s svojimi tujimi soigralkami oziroma soigralcem zabeležile štiri zmage, dvakrat je bila uspešna Andreja Klepač.



